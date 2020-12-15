Игроки "Крумкачоў" похлопали пустой трибуне перед матчем со "Слуцком"

Футболисты "Крумкачоў" перед началом первого переходного матча против "Слуцка", который стартовал в 16.00 в Футбольном манеже, подошли к пустой трибуне и похлопали.