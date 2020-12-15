Игроки "Крумкачоў" похлопали пустой трибуне перед матчем со "Слуцком"
Футболисты "Крумкачоў" перед началом первого переходного матча против "Слуцка", который стартовал в 16.00 в Футбольном манеже, подошли к пустой трибуне и похлопали.
Таким образом, номинальные хозяева поля выразили отношение к решению БФФ провести поединок без зрителей.
Ответный матч пройдет в Слуцке 19 декабря. Победитель противостояния по сумме двух игр получит право играть в высшей лиге чемпионата Беларуси-2021. Проигравший выступит в первой лиге (Д2).
16:02 15/12/2020
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