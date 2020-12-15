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Поговорим: дебаты Левченко и Недосекова назначены на 19 декабря

Дебаты известной баскетболистки Елены Левченко и Максима Недосекова пройдут 19 декабря и начнутся в 13:30.


«Мы поговорим о двух письмах, делении спортсменов и о том, что происходит сегодня в нашей стране», – анонсировала Левченко.

Напомним, Левченко подписала письмо спортсменов за честные выборы и против насилия. Недосеков является подписантом провластного письма.
Источник: tribuna.com
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