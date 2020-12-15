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Олег Дулуб: сейчас работа в БАТЭ мне интересна. Клуб на грани грандиозного шухера

Экс-рулевой БАТЭ Олег Дулуб на ютуб-канале "Hodasevich-LIVE" рассказал о том, что не прочь вновь возглавить клуб из Борисова.


- Олег Анатольевич, если пригласят в БАТЭ, пойдете?

- Сейчас этот БАТЭ мне интересен. Год назад я бы не пошел. БАТЭ стоит на грани грандиозного шухера. Это то, что очень интересно. Развивать, поднимать, преодолевать выход из зоны комфорта.

- А если в мозырскую "Славию"? И за год сделать ее чемпионом?

- При условиях. Первое — формирование тренерского штаба, второе — принятие самостоятельных решений по наведению порядка внутри команды.

Дулубу 55 лет. Он тренировал БАТЭ в первой половине 2018 года. Под его руководством борисовчане успели провести 16 матчей, в которых 11 раз праздновали победу, дважды сыграли вничью и потерпели три поражения.
Прессбол
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