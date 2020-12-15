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Названы лучшие футболисты в истории спорта

Издание France Football представило команду мечты - сборную лучших футболистов в истории спорта. Полный список доступен на сайте журнала.



Как стало известно ранее, место в воротах символической команды занял голкипер сборной СССР Лев Яшин. Лучшими защитниками в истории признаны бразилец Кафу, представитель ФРГ Франц Беккенбауэр и итальянец Паоло Мальдини.

Полузащиту сборной мечты, по версии France Football, представляют немец Лоттар Маттеус, аргентинец Диего Марадона, испанец Хави Эрнандес и бразилец Пеле.

Лучшими форвардами издание назвало Лионеля Месси, бразильца Роналдо и нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.
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