Названы лучшие футболисты в истории спорта
Издание France Football представило команду мечты - сборную лучших футболистов в истории спорта. Полный список доступен на сайте журнала.
Как стало известно ранее, место в воротах символической команды занял голкипер сборной СССР Лев Яшин. Лучшими защитниками в истории признаны бразилец Кафу, представитель ФРГ Франц Беккенбауэр и итальянец Паоло Мальдини.
Полузащиту сборной мечты, по версии France Football, представляют немец Лоттар Маттеус, аргентинец Диего Марадона, испанец Хави Эрнандес и бразилец Пеле.
Лучшими форвардами издание назвало Лионеля Месси, бразильца Роналдо и нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.
10:26 15/12/2020
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