Названы лучшие футболисты в истории спорта









Как стало известно ранее, место в воротах символической команды занял голкипер сборной СССР Лев Яшин. Лучшими защитниками в истории признаны бразилец Кафу, представитель ФРГ Франц Беккенбауэр и итальянец Паоло Мальдини.





Полузащиту сборной мечты, по версии France Football, представляют немец Лоттар Маттеус, аргентинец Диего Марадона, испанец Хави Эрнандес и бразилец Пеле.





Лучшими форвардами издание назвало Лионеля Месси, бразильца Роналдо и нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.