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Левченко вызвала Недосекова на разговор в прямом эфире о двух письмах спортсменов. Он согласился

Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко вызвала на разговор в прямом эфире легкоатлета Максима Недосекова.


«Посмотрела ваше интервью, где вы говорите про свободное письмо спортсменов. Не согласна, как вы трактуете наше письмо. Говорите про разделение и много других вещей, которые хотела бы обсудить. Предлагаю пообщаться в прямом эфире в инстаграм в любое удобное для вас время, чтобы рассеять все вопросы, связанные со свободным письмом спортсменов.

Считаю, так будет правильно и честно. Спорт един и в нем нет разделений. Ведь так? Жду вашего ответа», – написала Левченко.


Напомним, Левченко подписала письмо спортсменов за честные выборы и против насилия. Недосеков является подписантом провластного письма.

Он согласился на разговор в прямом эфире с баскетболисткой Еленой Левченко.

«Конечно, пообщаемся. Это будет самым правильным выбором», – написал Недосеков.
Tribuna
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