



«Посмотрела ваше интервью, где вы говорите про свободное письмо спортсменов. Не согласна, как вы трактуете наше письмо. Говорите про разделение и много других вещей, которые хотела бы обсудить. Предлагаю пообщаться в прямом эфире в инстаграм в любое удобное для вас время, чтобы рассеять все вопросы, связанные со свободным письмом спортсменов.





Считаю, так будет правильно и честно. Спорт един и в нем нет разделений. Ведь так? Жду вашего ответа», – написала Левченко.









Напомним, Левченко подписала письмо спортсменов за честные выборы и против насилия. Недосеков является подписантом провластного письма.





Он согласился на разговор в прямом эфире с баскетболисткой Еленой Левченко.





«Конечно, пообщаемся. Это будет самым правильным выбором», – написал Недосеков.