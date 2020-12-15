«А теперь опровержение, на опровержения Симончика!





«Также, по словам Симончика, Скибе никто не запрещал участвовать в чемпионате Беларуси: Сергей элементарно не подал заявку».





– Это ложь. У меня есть запись нашего разговора, вернее, разговоров. И там все отлично слышно, как Симончик не запрещал участвовать в чемпионате Беларуси. И хорошо слышно, почему я не смогу там выступить! Был, правда, один вариант, но так как я сразу сказал, что не буду отзывать в SOS BY письмо, Симончик сразу же подхватил и сказал, что либо я сам уйду из федерации и позже, может быть, меня возьмут обратно, либо меня дисквалифицируют навсегда.





«Еще в октябре, когда я был в Новополоцке, Скиба попросил встретиться».





– Я никого ни о какой встрече не просил. Петрович (Хаменок) позвонил и сказал, что приехали: Анатолий Симончик вместе со своей женой Жанной и Екатериной Реут для профилактической беседы со мной и Димой Барановым, который тоже подписал письмо. Баранов отказался с ними разговаривать, а я пришел и записал наш весь разговор, после которого они всей своей делегацией поехали вместе с Петровичем на «Нафтан» обсудить как мы там работаем. Екатерина Реут после этой поездки стала говорить мне и в своем окружении, что меня скоро уволят с «Нафтана».





По словам Симончика, федерация не строит козни атлетам по политическим мотивам: «Я считаю, что каждый человек имеет право на свое мнение. Для допуска на соревнования важна функциональная готовность спортсмена, а не его взгляды».





– Давайте вспомним несколько других случаев, кроме меня.





С Никитой Шостаком, который подписал письмо, также проводились профилактические беседы Анатолием Симончиком и Екатериной Реут. Отказавшись забрать свою подпись, он потом «случайно» не прошел тест на ковид, хотя был абсолютно здоров. Сразу же пересдал платно там же и в другой частной организации: и там, и там у него была отрицательная проба, но до чемпионата Беларуси по кикбоксингу его все равно не допустили.





Вспомним тренера Дениса Телицу, подписавшего письмо. Екатерина Реут сказала, что не допустят всю Полоцкую команду, если он приедет в составе команды как тренер (запись разговора тоже имеется);





Далее Реут звонила и говорила Хаменку, что Камила Тысевич, подписала письмо в SOS BY и что этим девочка поставила крест на спорте.





А вы говорите, что спорт вне политики???!





«Скиба был в основе, а значит находился на гособеспечении. Скажем, неоднократно получал экипировку, а это около 400 долларов за один комплект. Все рекла е контракты и деньги от выступлений в профессиональных боях забирал себе»





– За все свои 22 года в спорте я ни разу не получал экипировку. НИ РАЗУ! Вся моя экипировка: перчатки, щитки, лапы, шлем и т.д. куплены за свои собственные средства.





Костюмы и сумку с кроссовками мне выдавали через раз, и то с большими скандалами (спортсменам с провинции постоянно не доставалось костюмов). Как пример в 2013г. на чемпионат мира по кикбоксингу, который проходил в Бразилии, выдали только 10 костюмов со всей сборной, все кто с провинции, естественно, остались без костюмов. На тех соревнованиях, я единственный из парней в нашей белорусской сборной, кто стал чемпионом мира, а у меня даже костюма национального сборной нет, чтобы на пьедестал подняться. Вот тогда быстренько и костюм нашелся. В 2007г. был случай: мне бесплатно не хватило комплекта, а спортивная сумка очень понравилась и я купил ее у тренера сборной за 20 долларов, которую должен был получить бесплатно.





По поводу профессиональных боев: я всегда отдавал проценты и организатору и тренеру, если он меня тренировал к этому бою. Более того, за любительские победы в чемпионатах Европы или мира, при получении премий в Минспорте, тоже исправно отдавал проценты в федерацию, хоть это и не правильно, но иначе не допустили бы до следующего чемпионата РБ.





Рекламных контрактов у меня никогда не было. Была договоренность с ОАО «Нафтан» – я, как работник этого предприятия, их рекламирую – выступаю в шортах с символикой Нафтана, которые также заказывал за свои деньги, а они командируют меня на соревнования, но предприятие не могло всегда помогать (в год – не боле двух раз), так что на остальные соревнования приходилось ездить за свои деньги либо при помощи какой-нибудь другой организации, потому что ни Минспорта, не БФКиТБ денег на соревнования ни разу за эти 22 года не дали.





«А это – немалые средства. К примеру, расходы, связанные с участием в чемпионате мира, могут составить порядка трех тысяч долларов».





– В отличие от Симончика, я бизнес-классом на соревнования не летал и мои расходы обычно, не превышали 1500 долларов.





Симончик, считает выпады Скибы необоснованными. Он называет смешным обвинение в том, что зампред федерации якобы летал на соревнования бизнес-классом. «Смешно. Билеты мне покупает Минспорта и только эконом. Все официальные документы, подтверждающие мои слова, есть», – отметил спортивный функционер.





– Это не обвинения, это факты. В 2018 году Симончик со своей женой летели в Прагу на чемпионат Европы бизнес-классом, а спортсмены, которым нужно было еще боксировать, ехали на соревнования в микроавтобусе.





– В 2016 году «Беларусбанк» дал деньги на трех спортсменов для поездки на чемпионат мира в Швецию. Эти финансовые расходы были запланированы еще в начале года – на меня и еще двух спортсменов. Но за эти деньги поехали не спортсмены, как потом сказал Симончик Анатолий, – «федерация сама решает, кого везти за эти деньги». Сборная поехала не в полном составе, зато поехал Симончик и посторонние люди.





– Уже много лет подряд жена Симончика ездит на соревнования за счет федерации, притом, что на самих соревнованиях ее никогда не бывает. На спортсменов же у федерации денег нет, да что там на спортсменов, у федерации даже нет денег заплатить годовой членский взнос по кикбоксингу в WAKO (уже несколько лет, спортсмены скидываются на этот взнос и оплачивают его сами).





«По мнению Симончика, Сергей Скиба просто решил уйти из спорта, громко хлопнув дверью напоследок».





– Не дождетесь! Со спортом я не завяжу, я в хорошей форме, чтобы завязывать со спортом. и на это тоже есть подтверждение.





Еще год побоксирую по мужикам, а потом буду по ветеранам и если не в Беларуси, то в другой стране», – написал Скиба.