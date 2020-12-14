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"Не отступать и не сдаваться". Боец MMA отпраздновал победу с нашим флагом

Сразу два белорусских бойца ММА, смешанных боевых искусств, показали свою гражданскую позицию на международных рингах.

"Не отступать и не сдаваться". Боец MMA отпраздновал победу с нашим флагом
Чемпионка Беларуси по кикбоксингу Виктория Дворянинович проводила свой поединок в Китае. На представлении перед боем она вышла с бело-красно-белым флагом. А боец смешанного боевого искусства Марк Медведев с бело-красно-белым флагом праздновал свою победу на турнире в Москве. Сейчас он уже вернулся в Гомель.

– Марк, ваше видео с бело-красно-белым флагом буквально зажгло соцсети. Вы именно такую цель преследовали?

– Нет, на самом деле нет. Я вообще не ожидал такого исхода. Это было какое-то безумие. Я просыпаюсь, у меня пятьсот сообщений в директ, я начинаю всем отвечать. Это огромная поддержка, как будто я какой-то легендарный бой выиграл.

– Откуда у вас в Москве появился бело-красно-белый флаг?

– Мой хороший друг боец Илья Хоткевич, который придерживается такой же гражданской позиции, как и я, принес мне его на бой.

– Кто вам писал, если можно раскрыть подробности? Как отреагировали ваши друзья по спорту на ваш шаг?

– Оценили. Поддержали. В основном были письма поддержки и от знакомых, и от абсолютно незнакомых людей. Негативных писем по поводу бело-красно-белого флага было всего несколько. Поспорили немного, на этом все и закончилось. В основном поддерживали, и я безумно всем благодарен.

– Марк, насколько я понимаю, это было не спланированное действие, а больше эмоциональный шаг?

– Да. Я хотел поднять этот флаг против насилия, в поддержку моего народа. А также спортсменов, которые были отобраны на Олимпийские игры и им перекрывают кислород, выгоняют из сборной, лишают зарплат. Хотел поддержать свой народ и подбодрить.

– А для вас что-то означает этот бело-красно-белый флаг?

– Да. Это флаг Республики Беларусь, основанной в 1918 году.

– Как вы считаете, не последуют ли после вашего действия репрессии со стороны каких-либо спортивных чиновников в Беларуси?

– Я думаю, что последуют. Всего сутки после этого прошло. Но я знал, на что я шел. Надеюсь, моя спортивная карьера продолжится. Хотя она только началась, это мой первый профессиональный поединок.

– Марк, как вы считаете, может ли после вашего поступка стать массовым появление белорусских спортсменов на международных аренах с бело-красно-белыми флагами?

– Думаю, что может. Зависит от гражданской позиции спортсменов. Я не пропагандирую, что нужно поднимать именно бело-красно-белый флаг. Не обязательно. Это просто в поддержку моих сограждан в столь непростое время. Это выбор каждого спортсмена.

– Вы сами принимали участие в акциях протеста? Возможно, были задействованы ваши родственники? Вы сталкивались с митингами?

– Да, еще в самом начале. Я был весь август в Гомеле. И, если честно, я был в шоке. Я ехал домой в такси. Все было перекрыто, я ехал по центральной улице, наверное, часа три. Потом решил выйти. Там везде был ОМОН, всех давили.

– Что бы вы сейчас сказали спортсменам Беларуси?

– Я бы сказал не отступать и не сдаваться. Хотел бы поддержать и пожелать, чтобы все стало на свои места. Чтобы всем спортсменам, которые готовились и шли к своей цели, дали эту возможность. 

Многие спортсмены прославляли Беларусь и поднимали флаг на Олимпийских играх, они всю жизнь к этому шли, а сейчас им просто перегородили эту дорогу.
Источник: currenttime.tv
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