Голкипер белорусского гандбольного клуба осужден на 15 суток
Голкипер белорусского гандбольного клуба "Витязь-Леон" Андрей Пашевич осужден на 15 суток административного ареста. Его задержали в воскресенье в Минске на мирной акции протеста.
Как сообщают правозащитники, дело рассматривал суд Первомайского района столицы. Решение вынес судья Максим Трусевич. Он признал вратаря виновным в "нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий".
Пашевичу 18 лет. В сентябре он дебютировал в высшей лиге в свой день рождения.
За месяцы протестов в Беларуси за решеткой побывали представители многих видов спорта, а некоторые — даже дважды.
15:36 14/12/2020
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