+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Алексей Бага: все идет к тому, что я останусь в Вильнюсе

Главный тренер литовского "Жальгириса" белорус Алексей Бага в программе "Спортклуб" на телеканале ОНТ рассказал о работе в зарубежном чемпионате. Вопросы задавал Андрей Бондаренко.


- Ожидали, что так успешно начнется зарубежный период тренерской карьеры?

- Чемпионство — это большой путь, особенно учитывая тот факт, что три года титулом владела "Судува". Так что победа в лиге очень важна, она дает возможность участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Победа в Суперкубке Литвы — тоже титул и престиж. Достаточно хорошая работа проделана.

- Может сложиться стереотип, что чемпионат Беларуси посильнее литовского.

- Не могу спорить. Инфраструктура, количество команд, количество футболистов...

- Были бы "Судува" и "Жальгирис" конкурентоспособными в Беларуси?

- Они — да. Но если брать в общем, то и финансовая составляющая, и возможности пригласить легионеров, и опыт участия в еврокубках... В этом, конечно, знак плюс в сторону Беларуси. Но какая бы не была специфика чемпионата, его всегда тяжело выигрывать, тем более в чужой стране.

- Была информация, что вы уйдете из клуба. Возникает вопрос: ну как так? На носу Лига чемпионов. Проясните ситуацию.

- В принципе, рассуждая об этом... Тут больше слухов. Такая межсезонная работа вбросов и всего-всего. Конечно, золотые медали дают возможность сыграть в Лиге чемпионов. Плюс ко всему в чемпионате Литвы хотят сделать 10 команд. Все идет к тому, что я останусь в Вильнюсе. Плюс у меня контракт. Я подписывал его по схеме "год плюс год". Год отработал; соглашение, как понимаю, автоматически продлевается еще на год.

Под руководством Алексея Баги "Жальгирис" в 2020 году выиграл чемпионат и Суперкубок Литвы. Ранее специалист возглавлял БАТЭ.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Маски-невидимки для слов Лукашенко
Ольга Карач
Педофилия в ближайшем окружении лукашенко
Владимир Искорцев
Размышления бывшего дрезденца
Павел Знавец
Мой ўспамін пра Вячаслава Кебіча.
Михаил Пастухов
ВСПОМНИМ О СВОИХ ПРАВАХ
Канапацкая Ганна
БЕЗВРЕМЕНЬЕ САМОЗВАНЦЕВ
Игорь Ледник
Гарантыі бяспекі Беларусі vs міжнародныя...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]