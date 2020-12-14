Болельщики ЦСКА выступили против Виктора Гончаренко





"Да, их было двое, но они, стоя на центральной трибуне, держали простыню с черными буквами: "Ганчаренко, в отставку". Революционно и непривычно для спокойного ЦСКА, где даже фанатская трибуна не выступает против кого-то одного, а направляет посыл на команду целиком: "Давайте играть" + "Бейтесь", — отметил корреспондент championat.com Евгений Марков.





Отмечается также, что после игры Гончаренко не пошел благодарить фанатов, а сразу отправился под трибуну. "Наверняка ему неуютно оттого, что люди скорее против него, чем за. Срыв на подающего мячи мальчика в начале матча – тоже не от лучшей жизни", — передал Марков.





Специалист после ничьей с "Уралом" (2:2) попросил председателя совета директоров клуба Максима Орешкина об отставке. Гончаренко считает, что он утратил контроль над командой. Однако Орешкин пока не принял отставку тренера.





Ранее появлялась информация, что Гончаренко уволят, если ЦСКА не выиграет у "Ростова".





У ЦСКА семь матчей без побед (четыре ничьи и три поражения). Команда второй год кряду вылетела из группы Лиги Европы.



