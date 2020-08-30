"То решение, которое было принято Международным олимпийским комитетом, абсолютно не касается спортсменов, они решили, что руководство Национального олимпийского комитета, в том числе исполком, вот эти люди должны понести какое-то определенное наказание", - подчеркнул Довгаленок.





Говоря о финансовой поддержке МОК, вице-президент НОК пояснил, что касательно 2020 года "мы закрыли полностью все сметы, которые касаются выделений Международным олимпийским комитетом и европейскими олимпийскими комитетами".





Довгаленок рассказал, что по линии олимпийской солидарности выделяется в год около 70 тысяч евро в эквиваленте. Эти средства получают около 12 спортсменов.





"Если разделить на месяцы, то в среднем у них получается около 800-1000 евро на подготовку, это не на карман, это не просто так потратить. Это деньги непосредственно на подготовку, он имеет право воспользоваться либо какими-то дополнительными услугами, либо купить спортивное оборудование для себя, либо уехать на какие-то дополнительные соревнования, учебно-тренировочные сборы. И обязательно отчитаться за эту сумму", - уточнил вице-президент НОК.





Довгаленок напомнил, что "самым первым вопросом, когда началось так называемое расследование со стороны Международного олимпийского комитета, они потребовали у нас именно дополнительный финансовый отчет".





"Я думаю, что он их удовлетворил. Но то, что выделяет наше государство, – это несовместимые суммы. Зарплатные проекты, проекты стипендий, проекты учебно-спортивного календаря участия в соревнованиях и все остальное. Это абсолютно другая сумма", - подчеркнул он.





Довгаленок также отметил, что в НОК болезненно восприняли решение МОК.





"Многие члены исполкома даже в какой-то степени немножко обижены... Конечно, здесь прослеживается, наверное, и политический какой-то вопрос. Мы этого не ожидали, потому что в соответствии с уставом Международного олимпийского комитета можно было отделаться каким-либо замечанием либо предупреждением, либо каким-то диалогом. Потому что так получилось, что диалог состоялся с одной стороны. То расследование, которое афишировал Международный олимпийский комитет. Мы активно с ним переписывались, предоставили всю информацию, которую нужно было, но так получилось, что они выслушали ту точку зрения, но с нами в основном не выходили ни на какую конференц-связь",- заявил он.





Как сообщалось, Международный олимпийский комитет принял решение отстранить членов Исполнительного комитета НОК Беларуси, возглавляемого президентом страны Александром Лукашенко, от Олимпийских игр и других мероприятий организации.





"МОК решил принять временные меры по отношению к НОК Беларуси и отстранить действующих членов исполнительного совета НОК Беларуси от всех мероприятий МОК, включая Олимпийские игры", - говорилось в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте директора МОК по связям с общественностью Кристиан Клауэ.





"Также решено приостановить все финансовые выплаты НОК Беларуси, за исключением выплат, связанных с подготовкой белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Токио и зимним Олимпийским играм в Пекине, и приостановить любые обсуждения с НОК Беларуси касательно проведения будущих мероприятий МОК", - отмечал Клауэ.





Организация продолжит следить за ситуацией и оставляет за собой право пересматривать свои действия или отменять принятые меры в зависимости от развития ситуации, добавил директор МОК по связям с общественностью.





Ранее также сообщалось, что МОК начал расследование в отношении Беларуси по подозрению в политических преследованиях спортсменов, пишет interfax.by





Президентом НОК Беларуси является Александр Лукашенко. Также в состав исполнительного комитета организации входят его сын Виктор Лукашенко, Дмитрий Басков, Дмитрий Пиневич и другие.









В свою очередь президент Беларуси заявил о необходимости обратиться в суд по поводу решения МОК.





Более чем 1,5 тыс. белорусских спортсменов в августе текущего года подписали открытое письмо с требованием провести новые честные президентские выборы в стране и остановить насилие. Из-за отказа отозвать свою подпись были уволены или подверглись другим видам давления чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская, бегунья Светлана Куделич, многоборец Андрей Кравченко и другие именитые спортсмены и тренеры. Некоторые из них - Елена Левченко, Андрей Кравченко и другие - были задержаны и осуждены.







