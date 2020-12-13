Динара стартовала первой и вновь прошла всю гонку без промахов, но по ходу гонки ее опередила быстроногая норвежка Марте Олсбю-Ройзеланд (1+0+0+1), которая в итоге и выиграла гонку, опередив Динару на 13 секунд.

Лидировавшая до этой гонки в общем зачете шведка Ханна Оберг (0+0+0+0) смогла подняться с 29-го места на четвертое.





Ирина Кривко (0+0+0+1) поднялась с 17-го места на 12-е. Анна Сола (3+1+1+2) откатилась с 42-го на 47-е, Елена Кручинкина (2+0+1+3) продвинулась с 57-го на 53-е.





В общем зачете Динара Алимбекова занимает второе место, всего шесть очков уступая Марте Олсбю-Ройзеланд. При этом Динара лидирует в молодежном зачете (до 25 лет).