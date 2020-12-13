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Глава UFC назвал стоимость организации

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт в интервью YouTube-каналу TSN назвал текущую рыночную стоимость организации, передает Lenta.Ru.



Уайт заявил, что эта сумма составляет девять или десять миллиардов долларов, отметив, что рост социальных сетей принес им большой доход.

"Люди смеются надо мной 20 лет. Продолжайте смеяться! Во время пандемии мы выросли на 30%. Мы превысили 10 млн подписчиков на YouTube, что принесло нам статус Diamond Play. Для нас это был удивительный год", - добавил глава UFC.
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