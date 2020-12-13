











Также письмо подписал нападающий «Городеи» Ростислав Шавель. Ранее Шавель дважды был задержан. Первый раз футболисту назначили арест на 13 суток, второй раз – на 15.





Ранее письмо подписали тренеры Василий Хомутовский, Олег Дулуб, Геннадий Тумилович, Денис Паречин. Из игроков высшей лиги подпись поставили Дмитрий Байдук, Джемпл Куршубадзе. Также письмо подписала дважды лучшая футболистка Беларуси Наталья Воскобович.





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