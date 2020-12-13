+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Валерий Исаев: «Я бы посоветовал главе АБФФ, который говорит «Нам нужно знать свое место», знать свое место

Футбольный агент Валерий Исаев дал совет председателю АБФФ Владимиру Базанову.



«Понимаю, у нас в этом году большие «успехи», которые недавно озвучил глава федерации [Владимир Базанов]. Все начало года затачивали для одного матча [плей-офф Лиги наций] – календарь, сборы клубов. И на самом деле сборная Грузии была подарком для нас. Но мы не использовали шанс – а в конце сезона нам говорят, что все нормально, «нам нужно знать свое место». При этом главный критерий оценки эффективности тренерского штаба – посещение им внутреннего чемпионата.

Что здесь можно добавить? :) Я говорю не со злости: если вы затачиваете весь сезон под одну игру, а в конце года говорите, что она была не важна и нужно знать свое место, то где здесь разумность и логика? И это говорит де-юре главный футбольный менеджер страны сегодня. Я бы посоветовал этому человеку, который так говорит, знать свое место. То, что он сегодня занимает, точно не его, это факт», – сказал Исаев.
Tribuna
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Маски-невидимки для слов Лукашенко
Ольга Карач
Педофилия в ближайшем окружении лукашенко
Владимир Искорцев
Размышления бывшего дрезденца
Павел Знавец
Мой ўспамін пра Вячаслава Кебіча.
Михаил Пастухов
ВСПОМНИМ О СВОИХ ПРАВАХ
Канапацкая Ганна
БЕЗВРЕМЕНЬЕ САМОЗВАНЦЕВ
Игорь Ледник
Гарантыі бяспекі Беларусі vs міжнародныя...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]