+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Французский прокурор потребовал для российского футбольного фаната до 15 лет тюрьмы

Сроки в пять лет условно и от четырнадцати до пятнадцати потребовала в пятницу во Франции прокуратура для двух российских футбольных фанатов Михаила Ивкина и Павла Косова, сообщило французское спортивное издание "Экип".

Оба обвиняются в "групповом насилии с применением оружия, повлекшим постоянную инвалидность" пострадавшего. В 2016 году в Марселе во время чемпионата Европы по футболу они избили англичанина Эндрю Бейча. Ивкин и Косов находятся в заключении во Франции со времени их ареста в Германии в феврале 2018 года, пишет interfax.by
Прокурор Кристоф Раффэн на суде, проходящем с понедельника в департаменте Буш-дю-Рон, потребовал пяти лет условно для Ивкина и максимальный срок "от четырнадцати до пятнадцати лет" для Косова, которому вменяется покушение на убийство.

Инцидент произошел во время драки в центре Марселя российских и британских футбольных хулиганов перед матчем соответствующих сборных.

МИД России занимается обеспечением прав задержанных во Франции российских футбольных фанатов, политики в их деле нет, заявил минувшим летом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы знаем об этих двух гражданах. Конечно же, наше министерство иностранных дел и загранучреждения во Франции занимаются обеспечением всех прав этих российских граждан. Они были задержаны во время известных футбольных беспорядков, они обвиняются в совершении противоправных действий совершенно очевидных. Тем не менее все равно наше министерство иностранных дел стоит на защите их интересов, все, что связано с их содержанием под стражей и подготовкой к суду, контролируется нашими дипломатами", - сказал Песков журналистам.

Отвечая на вопрос о том, есть ли в деле задержанных россиян политический аспект, пресс-секретарь президента подчеркнул: "Нет, это не имеет отношения к политике, очевидно совершенно". "Они же приехали как футбольные фанаты. Здесь нельзя говорить обобщающе, все события зафиксированы на видеокамеры, дело не в политике", - добавил он.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Педофилия в ближайшем окружении лукашенко
Владимир Искорцев
Размышления бывшего дрезденца
Павел Знавец
Мой ўспамін пра Вячаслава Кебіча.
Михаил Пастухов
ВСПОМНИМ О СВОИХ ПРАВАХ
Канапацкая Ганна
БЕЗВРЕМЕНЬЕ САМОЗВАНЦЕВ
Игорь Ледник
Гарантыі бяспекі Беларусі vs міжнародныя...
Алесь Чайчыц
Галоўная беларуская вайсковая святыня XX стагоддзя


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]