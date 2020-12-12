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Кутузов о разбирательстве АБФФ по поводу Шкурина: «Ох зря они в УЕФА лезут, там и до дисквалификации рукой подать. Будем без футбола и без денег!»

Экс-форвард сборной Беларуси Виталий Кутузов поделился мнением об инициативе АБФФ наказать Илью Шкурина за отказ выступать за сборную Беларуси. Белорусская федерация уже отправила запрос в ФИФА.

Илья Шкурин

Ранее Шкурин отказался выступать за сборную Беларуси и приезжать в страну, пока у власти находится Александр Лукашенко.

«Ох зря они в УЕФА лезут, там и до дисквалификации рукой подать. Будем без футбола и без денег! Парню максимум грозит 1-2 игры [дисквалификации]. И то, если ЦСКА не отправил официальные письма. С ЦСКА отношения потеряны. Они им не только Шкурина, а снега зимой не отправят!» – написал Кутузов в сторис инстаграма.

По информации Betting Insider, АБФФ направила в Дисциплинарный комитет ФИФА запрос, в котором просит применить санкции к нападающему ЦСКА Илье Шкурину за неявку в молодежную сборную Беларуси на матчи квалификационного раунда чемпионата Европы против Нидерландов и Португалии в сентябре 2020 года.
Tribuna
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