+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

"Отмирали мыщцы, началась гангрена, грозила ампутация ступни": в 38 лет умер экс-игрок минской "Юности"

Заслуженный тренер России Юрий Новиков, входивший в 1999 году в штаб новокузнецкого "Металлурга", рассказал о хоккеисте Артеме Чернове, который скончался в пятницу, 11 декабря в возрасте 38 лет из-за проблем с сердцем.




Умер Артем Чернов — двукратный чемпион Беларуси в составе "Юности" и обладатель Кубка Гагарина. Ему было 38...

— Мы приехали в Новокузнецк в 1999 году своей "московской группой", — как передает sport-express.ru, вспоминает Новиков. — Молодого Чернова привлечь к работе с основным составом нам посоветовал Витя Лаухин (этот специалист тогда возглавлял вторую команду — прим.). Сказал, что парень самобытный, нестандартный. Я запомнил один случай. На тренировке шайба сильно попала ему в ногу и он после этого стал немного ныть и жаловаться. Но как сибиряк — тихо и по большей части про себя.

Кто-то из руководителей даже сказал, что Чернов ленится и не хочет выкладываться. Я же всегда пытался отталкиваться от позитива и не искать сразу только плохое. Мне не верилось, что молодой игрок отлынивает от матчей и тренировок. Эта история тянулась месяца два. До конца не уверен в точности медицинских формулировок, но у Артема стали отмирать мышцы в костной ткани. Началась мышечная гангрена. При этом он играл и делал это хорошо. К счастью, врачи в итоге разобрались, в чем дело, и решили проблему. Иначе ему грозила ампутация ступни.

Чернов — победитель розыгрыша Кубка Гагарина сезона-2011/12 в составе московского "Динамо". В составе юниорской сборной России он завоевывал серебряные медали чемпионата мира 2000 года. В Беларуси он известен по выступлениям за «Юность», с которой завоевал две золотые медали и одну бронзу чемпионатов Беларуси.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Искорцев
Размышления бывшего дрезденца
Павел Знавец
Мой ўспамін пра Вячаслава Кебіча.
Михаил Пастухов
ВСПОМНИМ О СВОИХ ПРАВАХ
Канапацкая Ганна
БЕЗВРЕМЕНЬЕ САМОЗВАНЦЕВ
Игорь Ледник
Гарантыі бяспекі Беларусі vs міжнародныя...
Алесь Чайчыц
Галоўная беларуская вайсковая святыня XX стагоддзя
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]