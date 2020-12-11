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Роналду и Месси – конкуренты Левандовского в споре за звание лучшего футболиста

Стали известны три претендента на звание лучшие футболиста 2020 года по версии Международной федерации футбола (FIFA).

Как сообщает пресс-служба FIFA в пятницу, в шорт-лист вошли португалец Криштиану Роналду ("Ювентус"), поляк Роберт Левандовски ("Бавария") и аргентинец Лионель Месси ("Барселона").

На победу в номинации "Лучший вратарь" претендуют бразилец Алиссон Беккер ("Ливерпуль"), немец Мануэль Нойер ("Бавария") и словенец Ян Облак ("Атлетико").


На звание лучшего тренера номинированы аргентинец Марсело Бьельса ("Лидс"), немец Ханс-Дитер Флик ("Бавария") и еще один представитель Германии Юрген Клопп ("Ливерпуль"), пишет interfax.by

На премию имени Ференца Пушкаша, которую получает автор самого красивого гола года, претендуют: уругваец Джорджиан Де Арраскаэта ("Фламенго"), его соотечественник Луис Суарес ("Барселона") и кореец Сон Хын Мин ("Тоттенхэм").

Победителей объявят в ходе церемонии 17 декабря.
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