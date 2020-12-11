Белорусская федерация футбола обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой применить в отношение игрока санкции за неявку в расположение молодежной команды страны. УЕФА в свою очередь ждет от белорусской стороны дополнительной информации по этому поводу.







