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Футболиста ЦСКА - Шкурина решили наказать за отказ играть за сборную Беларуси

Руководство белорусского футбола решило наказать нападающего ЦСКА Илью Шкурина за его отказ выступать за сборную страны. Об этом сообщает Betting Insider.

Футболиста ЦСКА - Шкурина решили наказать за отказ играть за сборную Беларуси
Фото: vk.com/energetikbgu
Белорусская федерация футбола обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой применить в отношение игрока санкции за неявку в расположение молодежной команды страны. УЕФА в свою очередь ждет от белорусской стороны дополнительной информации по этому поводу.



21-летний белорус дебютировал в составе армейского клуба в феврале 2020-го. На его счету два гола в десяти матчах за красно-синих, пишет lenta.ru
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