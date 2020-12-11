Футболиста ЦСКА - Шкурина решили наказать за отказ играть за сборную Беларуси
Руководство белорусского футбола решило наказать нападающего ЦСКА Илью Шкурина за его отказ выступать за сборную страны. Об этом сообщает Betting Insider.
Фото: vk.com/energetikbgu
Белорусская федерация футбола обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой применить в отношение игрока санкции за неявку в расположение молодежной команды страны. УЕФА в свою очередь ждет от белорусской стороны дополнительной информации по этому поводу.
15 августа в аккаунте Шкурина в Instagram появилась запись об отказе выступать за сборную Беларуси из-за нежелания представлять интересы команды при режиме Лукашенко.
21-летний белорус дебютировал в составе армейского клуба в феврале 2020-го. На его счету два гола в десяти матчах за красно-синих, пишет lenta.ru
19:33 11/12/2020
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