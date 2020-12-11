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Белоруска Алимбекова сенсационно выиграла спринт на этапе в Хохфильцене

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова стала сенсационной победительницей спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

Серебряным призёром стала норвежка Тириль Экхофф. Бронзу завоевала представительница Германии Франциска Пройс.

Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Хохфильцен, Австрия
Женщины. Спринт 7,5 км.

1. Динара Алимбекова (Беларусь) — 20.12,3 (0 промахов)
2. Тириль Экхофф (Норвегия) — +9,5 (1)
3. Франциска Пройс (Германия) — +9,9 (1)…
18. Ульяна Кайшева (Россия) — +50,4 (1)…
23. Ирина Казакевич (Россия) — +1.04,8 (1)…
31. Лариса Куклина (Россия) — +1.18,4 (1)…
51. Евгения Павлова (Россия) — +1.50,9 (3)…
73. Светлана Миронова (Россия) — +2.24,8 (4)…
92. Тамара Воронина (Россия) — +3.21,1 (4).
Источник: Чемпионат
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