С учетом того, что руководителем НОК является Лукашенко, а его сын Виктор занимает пост первого вице-президента, такое решение является практически персональным запретом.





И само решение, и реакция на него беларусских официальных лиц предоставила российским СМИ дополнительную возможность напомнить о своих базовых нарративах:





— негативное влияние на Беларусь стран условного «большого Запада»;

— только Россия поддерживает Беларусь в период кризиса;

— протестная активность влечет за собой санкции для Беларуси.





Ольга Харламова. Подробный медиаанализ почитать можно на Media IQ , его выполнила UDF.BY кратко приводит выводы.





Решение Международного олимпийского комитета запретить руководству Национального олимпийского комитета (НОК) участвовать во всех мероприятиях организации, включая Олимпийские игры, дало возможность России очередной раз продемонстрировать поддержку Беларуси и озвучить несколько ключевых тезисов:





— общность интересов РФ и Беларуси распространяется не только на политику, но и на спорт;





— «образ врага» — решение МОК подаётся российскими СМИ как политизированное и не объективное. Тем самым подчёркивается «недружественная» позиция условного Запада по отношению к Беларуси и России;





— действия оппозиции деструктивны и влекут за собой негативные последствия для страны.





Основной нарратив, который внедряется в российское информационное пространство — стабилизирующая роль России в беларусском кризисе и негативное влияние на Беларусь стран условного «большого Запада».





В данном случае РФ выступает как «адвокат» Лукашенко на международной арене и декларирует готовность выступать против решения МОК. Подтверждений реальных действий, кроме «сожаления» отдельных чиновников не приводится.





Тезисы российского присутствия и влияния во всех сферах в Беларуси подаются в исключительно положительном ключе. Красной нитью проходит тема поддержки со стороны России Беларуси, поскольку две страны связывает общее прошлое, настоящее и будущее.









Российские СМИ, внедряя нужные им нарративы, пользуются привычными для себя методами: контрасты, ложь, риторические вопросы, бездоказательные выводы, повторы.





Традиционно активно применяется обращение к эмоциям и манипулятивная риторика. Аккуратно проводятся параллели с решением МОК по России в связи с допинговой историей, которое российские СМИ также презентовали как политизированное и несправедливое.