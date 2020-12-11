СМИ: ЦСКА допускает отставку Ганчаренко до Нового года





«Клуб и тренер последние недели обсуждают совместное будущее. Сейчас в клубе допускают все варианты развития ситуации, но вариант с отставкой серьезно рассматривается. Во многом решение будет зависеть от результата в матчах с «Уралом» и «Ростовом».





При этом если Гончаренко покинет команду, то одним из кандидатов на пост тренера команды может быть Василий Березуцкий», — сказал источник «Чемпионату».





Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий входит в тренерский штаб команды с августа этого года.





Армейцы заняли последнее место в группе Лиги Европы. В РПЛ красно-синие после 17 туров идут третьими, отставая от лидирующих «Зенита» и «Спартака» на 2 очка.