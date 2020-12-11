











Как я уже говорил, нашей целью является провести чемпионат мира в Минске и Риге, ничего не менять. Да, Латвия сказала, что готова провести чемпионат мира с участием 16 команд, Беларусь говорит, что тоже готова сама провести чемпионат мира с 16 командами.





Владислав Третьяк предложил провести турнир в Санкт-Петербурге. Слишком рано принимать какое-то решение сейчас. У нас контракт, я хочу поговорить со всеми, — передает слова Фазела телеграм-канал "Матч! Хоккей".



