Московский клуб в шести матчах потерпел три поражения и трижды сыграл вничью — 3 очка в группе.

ЦСКА стал первым российским клубом в этом турнире, не сумевшим одержать ни одной победы в группе, пишет sportbox.

Армейцы также установили антирекорд среди российских клубов по количеству набранных очков на групповой стадии ЛЕ. Ранее он принадлежал московскому «Спартаку», набравшему 5 очков в сезоне-2018/2019.

После матча Виктор Гончаренко объяснил такую игру своих подопечных:

— Наверное, рано подводить итоги выступления в Европе. Необходимо остыть. Конечно, когда ты не побеждаешь за всю кампанию, это не то, что мы планировали и чего ожидали.

Такой результат — это следствие тяжелого графика. Мы выглядели пустовато после матча на выходных. После 0:2 мы раскрепостились, появилось больше движения, были подходы к воротам соперника. Во втором тайме мы сыграли лучше.

Не отделяю себя от команды. Однако мы в таком графике никогда не играли. Мы как вышли с карантинной паузы, так у нас были только игры. Не было правильной подготовки. Это не оправдание, а констатация факта.

Читать полностью: https://sport.tut.by/news/football/710998.html?c