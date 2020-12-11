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Фанаты ХК "Гомель" прекращают поддержку: хоккеисты подписали провластное письмо

Группа фанатов хоккейного клуба "Гомель" заявила, что прекращает активную поддержку. Причиной они называют то, что клуб поддержал провластное письмо спортсменов.

Эмблема фанатов ХК "Гомель"


"Мы не осуждаем, но не можем принять это решение. Мы гордимся теми, кто выстоял и остался честным перед собой", — говорится в заявлении, которое цитирует Tribuna.com.

Провластное письмо появилось в ответ на обращение спортсменов за новые честные выборы и против насилия силовиков.
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