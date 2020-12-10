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Ежемесячная зарплата – $20 тысяч. Как живет футбольный клуб на деньги «Беларуськалия»

В 2020 году впервые за пятнадцать лет чемпионом Беларуси по футболу стал солигорский «Шахтер», главным спонсором которого выступает «Беларуськалий». Во что обошлась команде победа?

Ежемесячная зарплата – $20 тысяч. Как живет футбольный клуб на деньги «Беларуськалия»
Долгожданный трофей сделал чуть счастливее главу горняков Ивана Головатого, который также руководит «Беларуськалием».

Трибуна провела расследование о доходах членов команды и констатировала: «В 2020-м боссы горняков были щедры как никогда прежде».

Коротко приводим факты, который впечатляют больше всего с учетом непростых времен в белорусской экономике.

– Лучшему голкиперу прошлого розыгрыша чемпионата Александру Гутору выделили порядка 100 тысяч долларов в качестве подъемных. Такой же подписной бонус «Шахтеру» пришлось выложить, чтобы заманить защитника Сергея Политевича.

– Зарплаты игроков «Шахтера» – самые жирные в лиге. Месячные оклады лидеров коллектива (перечисляется 6 фамилий) заставляют ахнуть. Ежемесячно каждый из названных футболистов получал на карточку порядка 20 тысяч долларов.

– По грубым оценкам в 2020-м только на зарплату футболистов «Шахтера» ушло порядка 3,6 миллиона долларов. 

– За победу в чемпионате тренерско-административный штаб и футболисты «горняков» на всех получат не меньше 1 миллиона долларов премиальных.
gazetaby.com
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