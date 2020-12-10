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Лучшая футболистка страны подписала письмо спортсменов за новые выборы

Дважды лучшая футболистка Беларуси Воскобович подписала письмо спортсменов за новые выборы и против насилия

Лучшая футболистка Беларуси 2016 и 2017 годов, вратарь «Минска» Наталья Воскобович подписала письмо спортивной общественности, которое выступает за новые выборы и против насилия в Беларуси, пишет Трибуна.


На данный момент на сайте спортсменов SOS_BY обработано уже более 1600 подписей. И в отличии от списка "за власть", в списке SOS_BY - только реальные спортсмены, а не фейковые лица или чиновники исполкомов "а-ля мастер спорта 3-его разряда".
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