Наталья Воскобович подписала письмо спортивной общественности, которое выступает за новые выборы и против насилия в Беларуси, пишет Лучшая футболистка Беларуси 2016 и 2017 годов, вратарь «Минска»подписала письмо спортивной общественности, которое выступает за новые выборы и против насилия в Беларуси, пишет Трибуна.









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