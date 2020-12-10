Игрок "Городеи" Шавель снова может оказаться на сутках - уже в третий раз
Он в списке задержанных и не выходит на связь
Игрок «Городеи» Ростислав Шавель может быть снова арестован на сутки.
Футболист значится в списке находящихся в ИВС ГУВД Мингорисполкома.
Известно, что футболист на данный момент не выходит на связь.
Напомним, ранее Ростислав Шавель уже дважды был арестован на сутки за участие в мирных акциях протеста.
Источник: tribuna.com
16:20 10/12/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение