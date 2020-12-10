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Игрок "Городеи" Шавель снова может оказаться на сутках - уже в третий раз

Он в списке задержанных и не выходит на связь

Игрок «Городеи» Ростислав Шавель может быть снова арестован на сутки. 
Футболист значится в списке находящихся в ИВС ГУВД Мингорисполкома.

Известно, что футболист на данный момент не выходит на связь.

Напомним, ранее Ростислав Шавель уже дважды был арестован на сутки за участие в мирных акциях протеста.
Источник: tribuna.com
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