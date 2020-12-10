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Увольнение Попова: Минспорта политику отрицает

Чемпион мира и Европы по самбо Степан Попов уволен из РЦОП "Стайки" из-за невыполнения спортсменом индивидуальных и плановых заданий на 2020 год, сообщили в пресс-службе министерства спорта и туризма Беларуси.

Накануне Попов опубликовал у себя в Instagram фото уведомления об увольнении из РЦОП "в связи с истечением срока контракта". В комментарии спортсмен написал, что не удивлен такому решению, а расставание вызвано тем, что он публично выразил свою гражданскую позицию.

"Действительно, со Степаном Поповым не были продлены трудовые отношения, но отнюдь не из-за его политических и иных  воззрений. Трудовые отношения не были продлены  комиссией по формированию национальных команд, которая признала невыполнение спортсменом индивидуальных и плановых заданий на 2020 год", - говорится в комментарии, размещенном на сайте Минспорта под заголовком "Искаженная реальность Степана Попова".

В пресс-службе ведомства привели последние результаты белорусского самбиста, подчеркнув, что он не выполнил ни одного планового задания на этот год. 

В Минспорта добавили, что по этим же причинам контракты не были продлены не только с Поповым, но и с тремя другими атлетами. 

"Поэтому лучше всего доказывать свою состоятельность не в социальных сетях, а на спортивных площадках", - вопиет Минспорта. Можно подумать, у них работают одни чемпионы. 
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