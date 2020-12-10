Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
Сегодня состоялись последние матчи 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, которые определили всех участников плей-офф этого розыгрыша, пишет SPORT.TUT.BY
Фото: Reuters
Вот результаты прошедших матчей последнего дня:
«Аякс» — «Аталанта» — 0:1;
«Мидтьюлланн» — «Ливерпуль» — 1:1;
ПСЖ — «Башакшехир» — 5:1;
«Бавария» — «Локомотив» Москва — 2:0;
«Зальцбург» — «Атлетико» — 0:2;
«Интер» — «Шахтер» Донецк — 0:0;
«Манчестер Сити» — «Марсель» — 3:0;
«Олимпиакос» — «Порту» — 0:2;
«Реал» Мадрид — «Боруссия» М — 2:0.
Вот какие команды вышли в плей-офф
- «Бавария»;
- «Атлетико» Мадрид;
- «Реал» Мадрид;
- «Боруссия» Менхенгладбах;
- «Манчестер Сити»;
- «Порту»;
- «Ливерпуль»;
- «Аталанта»;
- «Челси»;
- «Севилья»;
- «Боруссия» Дортмунд;
- «Лацио»;
- «Ювентус»;
- «Барселона»;
- ПСЖ;
- «РБ Лейпциг».
09:52 10/12/2020
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