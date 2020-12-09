Журналист получил данную информацию в разговоре с руководителем БФФ Владимиром Базановым, пишет pressball.by. "Конечно, в интервью я спрашивал про Михаила Мархеля. Разговор вы можете посмотреть в программе "Спорт-кадр" 8-го декабря, интригу я сохраню. Но, в общем-то, если Михаил Мархель ездил на жеребьевку, то это о чем-то говорит", — сказал Стуло. "Намек понятен", — ответил ему ведущий программы Евгений Табула.





Заметим, жеребьевка проходила в режиме онлайн в пустом зале. Михаил Мархель наблюдал за ней из Минска. Позже он прокомментировал ее итоги.





Сборную Беларуси тренирует Михаил Мархель. Под его руководством в 2020 году "белакрылыя" не сумели пробиться на чемпионат Европы, уступив в полуфинале квалификации грузинам. Кроме того, наша команда не пробилась в дивизион "В" Лиги наций, уступив в решающем матче албанцам.



