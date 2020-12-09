Такое решение принято по итогу встречи Яромко с руководством АБФФ. Отмечается, что сотрудничество прекращено по соглашению сторон.





"Сергей Валерьевич принял решение сконцентрироваться на работе с футбольными клубами", - говорится в сообщении.





АБФФ поблагодарила специалиста за проделанную работу и пожелала успехов в дальнейшей тренерской карьере.





Подопечные Яромко в квалификации чемпионата Европы 2021 года заняли четвертую позицию. Футболисты закончили выступление позади сборных Нидерландов, Португалии и Норвегии.



