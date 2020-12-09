Яромко покинул пост главного тренера "молодежки" Беларуси по футболу
Главный тренер молодежной сборной Беларуси по футболу Сергей Яромко покинул свой пост, сообщает пресс-служба Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ).
Такое решение принято по итогу встречи Яромко с руководством АБФФ. Отмечается, что сотрудничество прекращено по соглашению сторон.
"Сергей Валерьевич принял решение сконцентрироваться на работе с футбольными клубами", - говорится в сообщении.
АБФФ поблагодарила специалиста за проделанную работу и пожелала успехов в дальнейшей тренерской карьере.
Подопечные Яромко в квалификации чемпионата Европы 2021 года заняли четвертую позицию. Футболисты закончили выступление позади сборных Нидерландов, Португалии и Норвегии.
15:31 09/12/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение