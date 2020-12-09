+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Яромко покинул пост главного тренера "молодежки" Беларуси по футболу

Главный тренер молодежной сборной Беларуси по футболу Сергей Яромко покинул свой пост, сообщает пресс-служба Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ).

Такое решение принято по итогу встречи Яромко с руководством АБФФ. Отмечается, что  сотрудничество прекращено по соглашению сторон.

"Сергей Валерьевич принял решение сконцентрироваться на работе с футбольными клубами", - говорится в сообщении.

АБФФ поблагодарила специалиста за проделанную работу и пожелала успехов в дальнейшей тренерской карьере.

Подопечные Яромко в квалификации чемпионата Европы 2021 года заняли четвертую позицию. Футболисты закончили выступление позади сборных Нидерландов, Португалии и Норвегии.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
БЕЗВРЕМЕНЬЕ САМОЗВАНЦЕВ
Игорь Ледник
Гарантыі бяспекі Беларусі vs міжнародныя...
Алесь Чайчыц
Галоўная беларуская вайсковая святыня XX стагоддзя
Павел Знавец
Пра "пралетарскі" страйк і цану свабоды.
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]