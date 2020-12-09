Ранее Европарламент и различные европейские общественные организации из-за политической ситуации в Беларуси призывали IIHF перенести чемпионат мира из Минска. Отказалась проводить турнир вместе Беларусью и Латвия.





"Мы пристально смотрим за ситуацией. Наша цель - провести турнир в Беларуси, мы хотим сделать это ради болельщиков, которые этого заслуживают, и мы не должны позволять себе находиться под давлением политики и не хотим быть заложниками политических игр. Безопасность и здоровье участников турнира и зрителей - это наш приоритет, и у нас довольно прозрачное обсуждение с местными властями", - сказал Фазель.





Глава IIHF отметил, что он не ожидает переноса турнира из Минска. "Придет время принять самое последнее финальное решение, переносить турнир или нет, но наша цель - поехать в Беларуси. Я надеюсь, что со временем ситуация успокоится и белорусские власти найдут выход из нынешней ситуации", - подчеркнул он.





"Мы оставили время для того, чтобы принять решение. У нас тесный контакт с латвийскими и белорусскими организаторами. Мы планируем поехать в Беларусь, чтобы пообщаться там с людьми. Мы хотели поехать туда на этой неделе, но вирус нам не позволил этого сделать, и мы пообщаемся, как только поедем в Беларусь", - добавил он.





Ранее пресс-служба IIHF сообщила о том, что тесты на коронавирус Фазеля и генерального секретаря организации Хорста Лихтнера показали положительный результат. Чемпионат мира должен пройти с 21 мая по 6 июня.