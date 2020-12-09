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Гурков о провластном письме: «Его основанная мысль: я спортсмен, я ничего не знаю, я бью в грушу, я инфузория-туфелька»

Многократный чемпион мира по тайскому боксу Виталий Гурков поделился мнением о появившемся недавно провластном письме.



«Оно такое – лей воду, лей воду. Это письмо даже я могу подписать, потому что там в двух словах обо всем и ни о чем. Основанная его мысль такая: «Я спортсмен, ничего не знаю и ничего не хочу видеть. Я бью в грушу, я «Инфузория-туфелька» (вид одноклеточных организмов – Tribuna.com), я не хочу вообще проводить какой-то анализ, отстаньте от меня и оставьте меня в покое, я не хочу об этом думать». Ну это достаточно такое истерическое письмо. То есть я хочу как страус засунуть голову в песок и… В принципе они имеют на это право.  Кто-то хочет ехать на Олимпиаду, кто-то хочет зарабатывать деньги, кто-то еще чего-то боится. Но у нас, как я говорил, в политике даже зефир сейчас», – сказал Гурков в эфире YouTube-канала «Не по телику»
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