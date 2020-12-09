







«Оно такое – лей воду, лей воду. Это письмо даже я могу подписать, потому что там в двух словах обо всем и ни о чем. Основанная его мысль такая: «Я спортсмен, ничего не знаю и ничего не хочу видеть. Я бью в грушу, я «Инфузория-туфелька» (вид одноклеточных организмов – Tribuna.com), я не хочу вообще проводить какой-то анализ, отстаньте от меня и оставьте меня в покое, я не хочу об этом думать». Ну это достаточно такое истерическое письмо. То есть я хочу как страус засунуть голову в песок и… В принципе они имеют на это право. Кто-то хочет ехать на Олимпиаду, кто-то хочет зарабатывать деньги, кто-то еще чего-то боится. Но у нас, как я говорил, в политике даже зефир сейчас», – сказал Гурков в эфире YouTube-канала «Не по телику»