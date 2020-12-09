Поединок шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между ПСЖ и "Истанбулом" был прерван из-за расистского скандала.





На 14-й минуте матча ПСЖ – "Истанбул" главный арбитр из Румынии Овидиу Хацеган среагировал на конфликт за пределами поля. Об этом сообщает tribuna.com





Ассистент тренера "Истанбула" Пьер Вебо спорил с резервным арбитром Себастьяном Колцеску. Хацеган уточнил, кому конкретно нужно показать красную – резервный показал на Вебо, предположительно сказав: "Вот этот черный парень".





Вебо удалили, но он вскипел: налетел на Колцеску с криками "Почему ты назвал меня negro?"





За помощника главного тренера заступился нападающий Демба Ба: "Когда ты говорил о белых, ты не использовал "этот белый парень". Но когда говоришь о темнокожем, говоришь этот черный парень" ? – форвард повторял это снова и снова.





К месту стычки пришли представители "Истанбула", а Неймар и Маркиньос пытались выяснить у Колцеску, действительно ли он назвал Ба "черным".





Один из представителей УЕФА пытался объяснить, что это недопонимание, связанное с "румынским языком".





По предположению румынского журналиста Эмануэля Рошу, резервный судья, возможно, произнес «jucatorul negru», что переводится как "этот черный игрок".





Споры не прекращались, а судьи просто ждали. На 23-й минуте игроки "Истанбула" покинули поле. Мбаппе показал партнерам, что ПСЖ тоже должен уйти.





Матч приостановили. УЕФА начал переговоры с обеими командами, но особенно – с гостями, которые были в ярости.





"Четвертый судья сказал negro на глазах у всех! Мы вернемся на поле, если УЕФА уберет с поля четвертого судью. Если нет, "Истанбул" не выйдет на поле", – говорит президент клуба Гексель Гюмюшдаг.





Как УЕФА хотел уладить конфликт





УЕФА отнесся к претензиям "Истанбула" с пониманием и предложил компромисс: резервный судья Колцеску меняется местами с судьей ВАР. Истанбул" этот вариант не устроил – они требовали, чтобы Колцеску вообще отстранили от матча.





УЕФА, вероятно, пошел бы на это, но запасных вариантов просто не было, в бригаде ВАР нет запасного, по правилам она должна состоять из двух человек – ВАР и АВАР. Соответственно в случае полного отстранения одного из судей бригада остается в неполном составе.





Через час после остановки Демба Ба и Маркиньос все же договорились принять условия УЕФА и за руки выйти на поле – как жест против расизма. Но в раздевалке "Истанбула" не все с этим согласились, многие футболисты не были готовы доигрывать матч.





Официального решения пока нет, но маловероятно, что матч доиграют.



