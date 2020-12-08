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Одним Бахом! Экс-генсек НОК Беларуси Котов рассказал, чем грозит решение МОК

Один из членов Народного антикризисного управления (НАУ) Анатолий Котов, который ранее занимал должность генерального секретаря НОК Беларуси, прокомментировал решение МОК о введении временных санкций а отношении Александра Лукашенко, его сына и Дмитрия Баскова.

Одним Бахом! Экс-генсек НОК Беларуси Котов рассказал, чем грозит решение МОК
«НАУ с пониманием относится к реакции Международного олимпийского комитета. Мы не радуемся санкциям на международной спортивной арене, как, в принципе, и любым другим. Но это очередной сигнал белорусским властям – нужно остановить насилие к народу и прекратить своими руками уничтожать имидж страны», — уверен Анатолий Котов, пишет telegraf.by

«Ситуация в белорусском спорте демонстрирует, что системный кризис в Беларуси затронул все категории общества, в том числе и те, которые традиционно использовались режимом в пропагандистских целях внутри страны и на международной арене», — считает экс-генсек НОК Беларуси.

«НАУ всячески поддерживает усилия гражданских инициатив, включая «Белорусский фонд спортивной солидарности», по защите прав пострадавших за свои взгляды спортсменов», — рассказал Анатолий Котов.

МОК ввел санкции против руководства НОК Беларуси. Что это значит?

• Членам Исполкома НОК Беларуси, включая Александра Лукашенко и Дмитрия Баскова, запрещено посещать Олимпийские игры и иные мероприятий под эгидой МОК;

• Приостановлено финансирование НОК Беларуси по линии программ Олимпийской солидарности (примерно 0,5-1 млн долларов в год), за исключением целевых средств на подготовку спортсменов к Олимпийским играм в Токио и Пекине;

• МОК проследит за тем, чтобы политические взгляды белорусских спортсменов не стали поводом для недопуска к Играм со стороны НОК;

• МОК приостанавливает все переговоры с НОК Беларуси о соревнованиях под эгидой МОК на территории Беларуси;

• МОК призвал все международные федерации обеспечить соблюдение принципа недискриминации белорусских спортсменов и воздержаться от действий, которые наносят ущерб репутации спорта;

• В зависимости от развития ситуации санкции против НОК Беларуси могут быть расширены.
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