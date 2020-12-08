Глава департамента судейства Андрей Чепа уволился из АБФФ

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Чепа уволился из АБФФ.





По информации Tribuna.com , Чепа написал заявление по собственному желанию. Об уходе он проинформировал коллег через рассылку по корпоративной электронной почте. Свое письмо он завершил словами «Жыве Беларусь!»





Напомним, Чепа возглавил департамент судейства в мае 2019-го года. Специалист сменил в должности Олега Чикуна.





Дочь Чепы Юлию Ранее уволили из Минспорта дочь Чепы Юлию. "Стыд за то, что вообще имела отношение к этой организации", - заявила она после увольнения.



