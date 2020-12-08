Воспитание "патриотизма": хоккеистов оштрафовали - не держали руку у сердца во время исполнения гимна
Как стало известно Tribuna.com, ФХБ оштрафовала оршанский «Локомотив» на 25 базовых величин (675 рублей).
Причиной наказания послужило то, что пять хоккеистов команды не держали руку на сердце во время исполнения государственного гимна перед началом одной из встреч «Париматч-Экстралиги». Такую процедуру требует регламент турнира.
Хоккеистам «Локомотива» сообщили, что штраф поделят на пять частей и взыщут с провинившихся.
Согласно пункту 8 статьи 62 участники матча – граждане Республики Беларусь слушают государственный гимн Республики Беларусь, приложив ладонь правой руки к левой стороне груди.
16:28 08/12/2020
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