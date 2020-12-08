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НОК Беларуси выступил с официальным заявлением по поводу санкций МОК

НОК Беларуси опубликовал официальное заявления по поводу санкций МОК.


«Позиция МОК оценивается нами как предвзятая, основанная на ангажированном и поверхностном изучении ситуации в Республике Беларусь. НОК Беларуси выражает озабоченность, что руководство МОК при принятии отдельных пунктов решения могло быть подвергнуто политическому давлению.

Мы искренне полагаем, что спорт всегда должен быть вне политики. Однако принятые временные меры в отношении практически всех членов Исполкома НОК Беларуси, а также приостановление финансирования ряда совместных программ считаем решением, отличным от основополагающих принципов и ценностей Олимпизма, не способствующим в полной мере развитию олимпийского движения. Мы рассматриваем данное решение как политически мотивированное, направленное на оказание давления на руководство беларуского НОК.

Позиция МОК не соответствует объективной оценке усилий НОК Беларуси по исполнению положений Олимпийской хартии, международного и беларуского спортивного законодательства. 

В нашей стране созданы все условия для спортсменов, которые ведут планомерную подготовку к главным стартам четырехлетия и будут выступать под государственным флагом на предстоящих Играх», - говорится в заявлении.


А также лишил финансирования НОК Беларуси за исключением финансирования подготовки к Олимпиаде для портсменов.

Лукашенко сильно задело это решение МОК. Он даже назвал Международный олимпийский комитет "бандой".
"Белорусский партизан"
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