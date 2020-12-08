Фазель отложил визит в Минск

Визит должен был пройти по запросу IIHF.





Планировалось обсудить «вопросы безопасности, касающиеся подготовки турнира, обвинения в адрес главы Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова, текущую ситуацию с COVID-19 в стране, а также шаги, предпринимаемые для безопасного проведения турнира совместо с Латвией», говорится в заявлении Фазеля, опубликованном на сайте IIHF.





Визит не состоялся, так как Фазель и Лихтнер заразились коронавирусом. Следующие 10 дней оба проведут дома на изоляции.





Фазель подчеркнул, что IIHF по-прежнему работает над тем, чтобы турниры, запланированные на 2020-2021 годы, прошли в безопасных условиях.







