Бюджета минского "Динамо": $5,5 млн – зарплаты хоккеистов





2020 год Басков начинал в роли генерального директора хоккейного «Динамо». Это потом он стал главой федерации хоккея, пил водку под «Саня останется с нами» и размахивал натянутым на клюшку красно-зеленым флагом, а также, по неофициальным сведениям, срезал бело-красные ленточки во дворах вместе с "Натулей"





В распоряжение Ника попали документы, в которых Басков слезно просит Лукашенко оказать финансовую помощь «Динамо», так как было проведено более 35 встреч с крупным бизнесом, однако все они оказались неудачными. Мол, в таком случае КХЛ не допустит «Динамо» до сезона.





Бюджет «Динамо» планировался в размере 11 млн долларов (в 2019 году бюджет был 12 млн). Однако с 2019 года за клубом тянулся долг в 2,5 млн долларов. Поэтому реально найти нужно было 13,5 млн долларов. Статьи расходов такие:





5,5 млн – зарплаты хоккеистов

1,0 млн – расходы на «Белавиа»

0,9 млн – расходы на аренду «Минск-Арены»

1,0 млн – детско-юношеский хоккей

0,6 млн – экипировка

1,0 млн – проживание, медицина, страхование и другие расходы

1,0 млн – содержание офиса

2,5 млн – долг с прошлого сезона





Итого Басков просил у Лукашенко 12 млн долларов. Источник: конечно, «Беларуськалий». В какой-то момент у «Динамо» объявился крупный спонсор – компания «А-100». Контракт обошелся Центнеру в 3 млн, а запросы к «Беларуськалию» усохли до 8 млн (видимо, где-то за диваном нашелся еще 1 млн).





Доходная значительно скромнее. Если убрать «А-100», то остается: 0,6 млн – билеты, 0,9 млн – рекламные услуги, 0,3 млн – торговля, 0,2 млн – общественное питание, 0,5 млн – трансферы, 0,2 млн – иные доходы. Итого – 2,7 млн.





Сейчас сообщается, что на конец года у «Динамо» дефицит бюджета в районе 10 процентов. То есть не хватает где-то полумиллиона долларов. Но «Динамо» - любимая игрушка Лукашенко. Поэтому нет сомнений, что деньги найдутся. Пенсионеры и медики могут и подождать.





Ну и напоследок пара еще пара цифр. Самыми высокооплачиваемыми легионерами является Фурх (500 тысяч долларов год) и Спунер (450 тысяч).

Вудкрофт получает 330 тысяч, Грабовский – 162 тысячи.

У белорусов зарплаты в основном в пределах 60-80 тысяч долларов.