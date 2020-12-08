+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Деньги есть! Власти хотят купить новый хоккейный борт для Минск-Арены

На площадке Белорусской универсальной товарной биржи планируется госзакупка: тендерный центр Мингорисполкома должен закупить новый хоккейный борт для «Минск-Арены». Примерная сумма будущей сделки — 1,2 млн рублей.




Согласно аукционным документам, борт должен отвечать актуальным требованиям IIHF (Международная федерация хоккея) и КХЛ. То есть такой борт можно будет использовать во время мирового чемпионата. Он включает в себя не только ограждение ледового поля, но и боксы запасных игроков, кабинки телеоператоров и судей, видеоэкраны и т. п.

В Минске в 2021 году планируется провести ЧМ-2021 по хоккею. Однако этот план может не осуществиться. IIHF уже начинает сомневаться в том, что это возможно. Одна из причин вероятного срыва чемпионата — политические разногласия Минска и Риги, которая выступает соорганизатором ЧМ-2021 и по плану должна была стать еще одной площадкой для турнира.
Officelife.media
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Чайчыц
Галоўная беларуская вайсковая святыня XX стагоддзя
Павел Знавец
Пра "пралетарскі" страйк і цану свабоды.
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]