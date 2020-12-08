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Лукашенко обиделся за Витю на "Баха и банду"

Лукашенко прокоментировал вчерашнее решение МОК о запрете участия для него, а также его сына Виктора, Баскова и других чиновников в олимпийских меропиятиях.


"Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?!

Участие в этих мероприятиях я 25 лет не принимал, переживу и дальше. Но вы что, собрали все страны и приняли решение?? 

И ладно я, зачем детей трогаете? Нет справедливости в мире. Если ты справедливую политику выстраиваешь - будешь врагом", - заявил сегодня Лукашенко.
"Белорусский партизан"
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