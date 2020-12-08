Матчи квалификации пройдут с 24 марта по 16 ноября 2021 г.





Десять победителей групп выходят напрямую в финальную стадию турнира, которая пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 г. Еще десять дружин, занявших второе место в группе, в марте 2022-го примут участие в стыковых матчах наряду с двумя лучшими победителями групп Лиги наций-2020/2021. Дюжина дружин разыграет всего три путевки на ЧМ-2023.





Составы групп выглядят следующим образом:





А — Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан.





В — Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово.





С — Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва.





D — Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан.





E — Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония.





F — Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдова.





G — Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар.





H — Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта.





I — Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино.





J — Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн.