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Историческое решение — Герасименя о санкциях МОК

Историческим назвала решение Международного олимпийского комитета о введении санкций в отношении белорусских чиновников руководитель Фонда спортивной солидарности Александра Герасименя. Свой комментарий она опубликовала в Instagram.


Накануне вечером стало известно, что МОК принял решение отстранить от работы и мероприятий комитета весь исполком НОК Беларуси. Это значит, что члены НОК, в том числе Александр и Виктор Лукашенко, не смогут официально присутствовать на Олимпийских играх. Под временные санкции МОК "с учётом конкретных обвинений, выдвинутых против него" попал и Дмитрий Басков, передает "Еврорадио".

По словам Герасимени, "теперь атлеты, исключенные, уволенные из команд, имеют право участвовать в международных турнирах и готовится к Олимпийским играм, а чиновники, которые наплевали на их права, будут заслуженно наказаны".

"Мы добились восстановления прав спортсменов, которые пострадали за свою гражданскую позицию", — сказала она.

Историчность решения, по словам спортсменки, состоит прежде всего в том, что решение было принято очень оперативно — переговоры с МОК заняли всего несколько месяцев.

"Спортивные чиновники говорили о том, что мы не имеем права выступать от лица всех спортсменов. Они ошиблись. И не только они", — отметила Герасименя.

Она также подчеркнула, что спортивные санкции МОК — это только начало, фонд не намерен останавливаться.
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