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Гимнастка Станюта — о протестующих за решёткой

Гимнастка Мелитина Станюта написала в Instagram о белорусских протестующих за решёткой и о своих ощущениях


"Мне порой становится стыдно, что я сплю в удобной кровати, в то время как многие ютятся в холодной камере...".

В Беларуси за последние четыре месяца побывало за решёткой более 31 тысячи человек (а среди них и известные спортсмены), полторы сотни признаны политзаключёнными.

"Грустно, что я выбираю, что могу поесть, а некоторые мечтают о передачке... аппетит сразу исчезает и у меня..., — продолжает Станюта. — Внезапно накрывает чувство неловкости, когда я просто иду по городу, смотрю на солнце, а люди ждут небольших прогулок и так, как показывает практика, их могут и не дождаться...".
Мелитина Станюта — правнучка знаменитой белорусской актрисы Стефании Станюты, многократный призёр чемпионатов мира в Европы, заслуженный мастер спорта Беларуси. О завершении карьеры гимнастки объявила четыре года назад.
"Еврорадио"
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