Заслужил! Лукашенко запретили участвовать в мероприятиях Международного олимпийского комитета
Томас Бах объявил, что Лукашенко запрещено участие в мероприятиях Международного олимпийского комитета. Запрет касается и Олимпийских игр.
Фото: РИА Новости
Об этом сообщил на своей странице в Twitter директор МОК по связям с общественностью Кристиан Клауэ.
Сообщается, что Александру Лукашенко и НОК Беларуси запрещено участвовать во всех мероприятиях МОК и Олимпийских играх. Также приостановлено финансирование — олимпийские стипендии выплачиваются непосредственно спортсменам, которые смогут участвовать в квалификационных соревнованиях Олимпийских игр.
Ранее сообщалось, что в МОК начали расследование в отношении Беларусипо подозрениям в политических преследованиях спортсменов, пишет sport.tut.by
20:39 07/12/2020
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