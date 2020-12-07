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Еще несколько футболистов возмутились "своими" подписями под провластным письмом

Игроки «Минска» Евдокимов, Ануфриев и Яроцкий опровергли информацию о том, что они подписали провластное письмо

В списке подписантов провластного письма спортивной общественности появились представители «Минска». Всего сообщалось, что письмо подписали 14 человек из клуба. Из них 4 игрока основной команды.

Полузащитники Александр Ануфриев, Олег Евдокимов и Ярослав Яроцкий опровергли, что они подписывали письмо.

Отметим, что Евдокимова на момент опубликования заметки уже не было в списках на сайте Athletes.by.

На данный момент под провластным письмом стоит свыше 3000 подписей, однако многие из них - это чиновники исполкомов и даже люди, существующие только на бумаге...
Источник: tribuna.com
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