Еще несколько футболистов возмутились "своими" подписями под провластным письмом
Игроки «Минска» Евдокимов, Ануфриев и Яроцкий опровергли информацию о том, что они подписали провластное письмо
В списке подписантов провластного письма спортивной общественности появились представители «Минска». Всего сообщалось, что письмо подписали 14 человек из клуба. Из них 4 игрока основной команды.
Полузащитники Александр Ануфриев, Олег Евдокимов и Ярослав Яроцкий опровергли, что они подписывали письмо.
Отметим, что Евдокимова на момент опубликования заметки уже не было в списках на сайте Athletes.by.
На данный момент под провластным письмом стоит свыше 3000 подписей, однако многие из них - это чиновники исполкомов и даже люди, существующие только на бумаге...
Источник: tribuna.com
17:35 07/12/2020
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