В списке подписантов провластного письма спортивной общественности появились представители «Минска». Всего сообщалось, что письмо подписали 14 человек из клуба. Из них 4 игрока основной команды.





Полузащитники Александр Ануфриев, Олег Евдокимов и Ярослав Яроцкий опровергли, что они подписывали письмо.





Отметим, что Евдокимова на момент опубликования заметки уже не было в списках на сайте Athletes.by.





На данный момент под провластным письмом стоит свыше 3000 подписей, однако многие из них - это чиновники исполкомов и даже люди, существующие только на бумаге...