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Левченко — министру спорта: «Поднимать престиж кого? Страны, которая репрессирует своих спортсменов?!»

Известная баскетболистка отреагировала на заявление главы Минспорта.


 
Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук в эфире «Беларусь 1» заявил:

— Сегодня спортсменам нужно думать о том, как поднимать престиж нашего государства на мировой арене.

Ответ баскетболистки Елены Левченко приводит Белорусский фонд спортивной солидарности:

— Поднимать престиж кого? Страны, которая репрессирует своих спортсменов?! Вам плевать на спортсменов, вам важны только медальки и места. А, ну и чтобы рты не открывали да бумажки подписывали!
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